الحبس الشديد لمدان أدخل أدوية وأجهزة طبية غير مجازة

2019/05/27 | 13:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

قضت المحكمة الكمركية للمنطقة الوسطى في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات مع فرض غرامة مالية مقدارها مليار و69 مليون دينار لمدان ادخل ادوية واجهزة طبية بصورة غير رسمية.

وأوضح بيان لمجلس القضاء الاعلى تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “المدان كان يقود عجلة نوع براد محملة بفاكهة البرتقال قادمة من منفذ طريبيل وكان يروم الدخول بها الى بغداد”.

وأضاف، انه “أثناء التفتيش اتضح وجود ادوية بشرية واجهزة طبية دون تصريح كمركي”، لافتا إلى أن “المحكمة اصدرت الحكم بحق المدان وفقا لأحكام المادة 194/اولا من قانون الكمارك”.

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