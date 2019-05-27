كاميرا ترصد أول صورة على الإطلاق للباندا الأبيض

2019/05/27 | 13:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} التقطت كاميرا لتصوير الحياة البرية في محمية طبيعية بمقاطعة سيشوان الصينية، صورة نادرة جدا لدب باندا أبيض بالكامل.

وبحسب وسائل الإعلام الصينية الرسمية فإن دب الباندا الأبيض ذا العينين الحمراوين، هو الوحيد من نوعه الذي يتم تصويره على الإطلاق.وقالت صحيفة الشعب الصينية اليومية الحيوان رصد قبل نحو شهر، في محمية وولونغ الطبيعية في سيشوان.وانتشرت في أوقات سابقة صورا لباندا وصف بأنه يعاني من البرص أو البهاق (ابيضاض البشرة)، لكنها ليست لدببة باندا حقيقية مصابة بالبهاق.ومن المعروف أن البهاق، وهو مرض جيني قابل للتوريث، يصيب البشر، لكنه مرض نادر عند الحيوانات.غير أن صحيفة الشعب الصينية قالت إن هذا الباندا الأبيض النادر لا يزال صغير السن، وقدرت عمره بين عام أو عامين على الاكثر.وبعد التقاط صورته، قررت المحمية زرع العديد من الكاميرات في محاولة للحصول على المزيد من الصور للحيوان النادر.انتهى

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