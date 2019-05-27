الدفاع: نصب كاميرات حرارية بمنطقة جنوب كنعان للمساعدة في القضاء على خلايا داعش النائمة

2019/05/27 | 13:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت وزارة الدفاع ، الاثنين، نصب كاميرات حرارية بمنطقة جنوب كنعان للمساعدة استتباب الامن وفي القضاء على خلايا داعش النائمة.

وذكر بيان للوزارة تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "فرقة المشاة الخامسة باشرت بنصب كاميرات حرارية ضمن قاطع فوج المشاة الرابع لواء المشاة التاسع عشر في منطقة جنوب كنعان".وأضاف البيان انه "تم اختيار مواقع نصب الكاميرات الحرارية لغرض المراقبة والرصد مما يساعد في استتباب الأمن والقضاء على الخلايا النائمة لفلول داعش الإرهابية وبالتعاون مع المواطنين في تلك المناطق".وأشار البيان الى ان "هذه تعتبر المبادرة الأولى من نوعها في القاطع حيث شكر الأهالي القوات الأمنية على حرصهم لحفظ أرواح المواطنين".انتهى

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