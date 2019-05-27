2019/05/27 | 13:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وانضم أتلانتا وإنتر ميلان إلى الفرق التي ضمنت تأهلها لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم ، حيث سيلعبان مباشرة في دور المجموعات دون خوض التصفيات التأهيلية.

وضمن 25 فريقاً التواجد في دور المجموعات ، وهم :إسبانيا : برشلونة – أتلتيكو مدريد – ريال مدريد – فالنسيا.إنجلترا : مانشستر سيتي – ليفربول – توتنهام هوتسبير – تشيلسي.إيطاليا : يوفنتوس – نابولي – أتلانتا – إنتر ميلان.ألمانيا : بايرن ميونح – بوروسيا دورتموند – لايبزيج ريد بول – باير ليفركوزن.فرنسا : باريس سان جيرمان – ليل.روسيا : زينيت سان بطرسبرج – لوكوموتيف موسكو.البرتغال : بنفيكا.أوكرانيا : شاختار دونيتسك.بلجيكا : جينك.تركيا: جالطة سراي.النمسا: ريد بول سالزبرج.وهنالك فريقان ضمنا التواجد في مرحلة "البلاي أوف" ، وهما سلافيا براج التشيكي ويونج بويز السويسري ، وبالنسبة للمرحلة التأهيلية الثالثة فقد شهدت تواجد أياكس أمستردام الهولندي وباوك سالونيكا اليوناني وليون الفرنسي وكارسنودار الروسي وبورتو البرتغالي ودينامو كييف الأوكراني وكلوب البروج البلجيكي.وستقام أيضاً مباريات المرحلة الأولى والثانية من الدور التأهيلي ، وتجمع أندية من دول التصنيف الأضعف في أوروبا.والجدير بالذكر أن الدور التأهيلي الأول ينطلق في 25 حزيران القادم ، والدور الثاني في 23 تموز ، والثالث في 6 آب ، والمرحلة التأهيلية “البلاي أوف” في 20 آب ، ودور المجموعات في 17 ايلول ، ويقام النهائي على أرضية ملعب "أتاتورك" في اسطنبول في 30 مايس2020.انتهى..م.ر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على المتأهلين الى دوري ابطال أوروبا) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على المتأهلين الى دوري ابطال أوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).