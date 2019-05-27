2019/05/27 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس لقي نور محمد عرب مستشار رئيس وزراء أفغانستان مصرعه على يد مسلحين مجهولين في ولاية قندوز شمالي البلاد.ونقلت قناة “اريانا” التلفزيونية المحلية عن مسؤولين في المنطقة، أن الحادث وقع يوم أمس الأحد، إذ أطلق مجهولون النار عليه فأردوه قتيلا، وأصابوا أحد مرافقيه بجروح.ولم تورد القناة أي تفاصيل أخرى، كما لم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اغتيال مستشار رئيس وزراء أفغانستان على أيدي مجهولين وكالة خطوة برس.

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