2019/05/27 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المعروف أن الذين ينامون أقل من خمس ساعات في الليلة يمكنهم مواجهة مشاكل تتعلق بالذاكرة، لكن دراسة جديدة وجدت أن الإفراط في النوم يحمل ضررا صحيا مماثلا.وتوصلت الدراسة إلى أن النوم لمدة تسع ساعات في الليلة يشكل ضررا كبيرا على الذاكرة تماما مثل الحصول على خمس ساعات نوم فقط في الليلة.ونظر الباحثون

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النوم تسع ساعات يشكّل ضررا خطيرا على الدماغ وكالة صدى الاعلام للانباء.

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