2019/05/27 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر الاتحاد الاسيوي لكرة القدم بشكل رسمي منح العراق مقعدا ونصف في دوري أبطال آسيا للأندية العربية للموسم 2019 – 2020 .حيث اعلن الاتحاد الاسيوي على موقعه الرسمي عن منح العراق حصة في دوري ابطال اسيا للموسم المقبل مقعد واحداً فقط يتأهل من خلاله مباشرة بطل الدوري الممتاز للبطولة المقبلة يضاف اليه نصف مقعد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاتحاد الاسيوي يبقي حصة العراق مقعداً ونصف في دوري ابطال اسيا للموسم المقبل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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