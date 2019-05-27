2019/05/27 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن رئيس لجنة الزراعة في مجلس محافظة الانبار فرحان محمد الدليمي ،الاثنين، عن تسويق اكثر من 60 الف طن من محصول الحنطة للمرة الاولى منذ اكثر من ثلاثة اعوام.وقال الدليمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مزارعي محافظة الانبار قاموا بتسويق 60 الف طن من محصول الحنطة ومن المتوقع ان يصل معدل التسويق لنحو […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانبار تعلن تسويق 60 الف طن من محصول الحنطة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانبار تعلن تسويق 60 الف طن من محصول الحنطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).