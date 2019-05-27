رئيس الجمهورية يزور مرقد الشيخ عبد القادر الكيلاني

2019/05/27 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، مساء أمس الاحد ، مرقد الشيخ عبد القادر الكيلاني.

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