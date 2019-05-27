الاسيوي يبقي حصة العراق مقعداً ونصف في دوري ابطال اسيا للموسم المقبل

2019/05/27 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر الاتحاد الاسيوي لكرة القدم بشكل رسمي منح العراق مقعدا ونصف في دوري أبطال آسيا للأندية العربية للموسم 2019 – 2020 .

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