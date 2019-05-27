جمال الأسدي: ظاهرة حمل السلاح من الظواهر الشائكة التي يعاني منها المجتمع العراقي

2019/05/27 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد المفتش العام في وزارة الداخلية جمال الأسدي, ان القانون أجاز للوزارة حصرا منح إجازات حمل السلاح للأشخاص.

وكشف الأسدي، في تصريح نقلته صحيفة الصباح, عن ارتفاع عدد الإجازات الى أكثر من أربع وأربعين ألف رخصة منحتها الوزارة لأشخاص، مشيرا الى ان المؤسسات العسكرية والأمنية، تصدر لعناصرها هويات خاصة بحمل وحيازة الاسلحة الحكومية وفقا للقانون والتعليمات النافذة، معتبرا ان ظاهرة حمل السلاح تعتبر من الظواهر الشائكة التي يعاني منها المجتمع.

ولفت الأسدي الى ان الوزارة أصدرت تعميما نص على معاقبة عناصر السيطرات ومراكز الشرطة التي يثبت عدم قيامها بالتدقيق ورصد الاشخاص سواء من المجازين بالحيازة وحمل السلاح او المخالفين للقانون من الذين يطلقون العيارات النارية بالمناسبات.

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