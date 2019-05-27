2019/05/27 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أكد عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رياض البدران، الاثنين، منح المجلس اجازة تأسيس لحزب جديد هو حزب العمل التقدمي الديمقراطي.وذكر البدران، في بيان صحفي،ان مجلس المفوضين منح اجازة تأسيس برقم (212) لحزب العمل التقدمي الديمقراطي، وذلك استنادا الى قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية رقم (36) لسنة 2019.واضاف ان “مجلس المفوضين ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفوضية الانتخابات تمنح اجازة التأسيس لحزب جديد) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفوضية الانتخابات تمنح اجازة التأسيس لحزب جديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).