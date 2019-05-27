بعد أسابيع من التصعيد.. ترامب: لا نرغب بتغيير النظام في إيران

2019/05/27 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا ترغب في تغيير النظام الإيراني، ولا تريد إلحاق الأذى بإيران، ورحب بوساطة يابانية.

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