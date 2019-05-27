دعوة سعودية رسمية إلى قطر لحضور قمة خليجية طارئة

2019/05/27 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدوحة – تلقّى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني دعوة لحضور القمة الخليجية الطارئة في مكّة المكرمة المقرّر عقدها هذا

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