2019/05/27 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق أن الانتقادات التي تعرضت لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، جعلتها أكثر حرصا على ما تنشره في صفحاتها وحساباتها الرسمية في الإنترنت.وكشفت عبد الرازق عن وجود خلافات سابقة بينها وبين النجمة إلهام شاهين، التي تدخلت حينها لحذف مشاهد لها من فيلم “خلطة فوزية”.لكن الممثلة عبد الرازق أكدت أن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غادة عبد الرازق تكشف أمورا عن خلافها مع إلهام شاهين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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