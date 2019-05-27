2019/05/27 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطة الجمركية في مركز جمرك ام قصر الجنوبي بمحافظة البصرة ،اليوم الأثنين، عن أعادة أصدار أرسالية تتكون من حاويتين حجم ٤٠قدم تحتوي على اجهزة استنساخ بدون أوراق رسمية . وقالت الهيئة العامة للجمارك في بيان وتلقته وكالة صدى، أن “إعادة اصدار أرسالية اجهزة الأستنساخ ،جاءت كونها وردت الى المنفذ دون اوراق رسمية وهو ما

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجمارك:إعادة أصدار اجهزة استنساخ مخالفه في ام قصر الجنوبي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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