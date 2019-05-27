2019/05/27 | 13:48

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الدفاع المدني: 136 حريقاً للمحاصيل في العراق خلال 18 يوما وصلاح الدين الاكثر تضرراً

الاثنين

27

ايار

2019 :

01:39 pm

24

اكدت مديرية الدفاع المدني، الاثنين، أن مجموع حوادث الحرائق التي

طالت المحاصيل الزراعية بلغت ١٣٦ حادثا، خلال 18 يوما.وذكرت المديرية في بيان، إن "حصيلة حوادث المحاصيل الزراعية التي

احرقت خلال 18 يوما منذ الثامن من ايار الحالي ولغاية الـ26 منه بلغت

١٣٦ حادثا".وأضافت أن "مجموع المساحة المحترقة بلغت ٦١٠٣ دونم، ومجموع المساحة

المنقذة ١١٨٤٠٦ دونم".وبينت ان تفاصيل الحوادث كانت على النحو التاليــ جانب الكرخ من العاصمة بغداد بلغ عدد الحوادث (٢) والمساحة

المحترقة (٩دونم)، اما المساحة المنقذة (٦دونم).ــ جانب الرصافة ببغداد، بلغ عدد الحوادث (٢)، والمساحة المحترقة

(١٤دونم)، اما المساحة المنقذة (٤٠١دونم).ــ محافظة بابل بلغ عدد الحوادث (٧)، حيث ان المساحة المحترقة

(٨٥دونم)، والمساحة المنقذة (٤٦دونم).ــ محافظة ميسان بلغ عدد الحوادث (٣)، حيث ان المساحة المحترقة

(٤٩دونم) والمساحة المنقذة (٧).ــ محافظة واسط (٧) حوادث، حيث كانت المساحة المحترقة (٢٢٤دونم)

والمساحة المنقذة (٣٦٣دونم).ــ محافظة الديوانية بلغ عدد الحوادث (١)، حيث ان المساحة المحترقة

(٥دونم) والمساحة المنقذة (١٠دونم).ــ محافظة ديالى بلغ عدد الحوادث (١٧) حادثا، حيث كانت المساحة

المحترقة (٢٧٦دونم) والمساحة المنقذة (٢٧٢٠دونم).ــ محافظة المثنى شهدت حادثين، حيث بلغت المساحة المحترقة (٢٧دونم)،

اما المساحة المنقذة (٨٨دونم).ــ محافظة صلاح الدين بلغ عدد الحوادث (٥٩)، حيث كانت المساحة

المحترقة (٣٥١٧دونم) والمساحة المنقذة (٢٦١٥٩دونم).ــ محافظة كركوك (١٧) حادثاً، حيث بلغت المساحة المحترقة (٥٤٦دونم)،

اما المساحة المنقذة (١٣٦٧٥دونم). ــ محافظة نينوى بلغت عدد الحوادث (١٥) حادثا، حيث كانت المساحة

المحترقة (١٣١١دونم) والمساحة المنقذة (٧٤٧٠٠دونم).ــ محافظة الانبار فقد بلغت عدد الحوادث (٤)، حيث ان المساحة المحترقة

(٤٠دونم) والمساحة المنقذة (٢٣١دونم).

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