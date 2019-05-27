2019/05/27 | 13:48

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مجلس صلاح الدين يعلن مساحة الاراضي الزراعية التي تعرضت للاحتراق

مجلس محافظة صلاح الدين يضيف مدير عام الزراعة ويؤكد ان كامل

المساحة للأراضي الزراعية التي تعرضت للحرق بلغت أكثر من 8000 دونم

في كافة مناطق المحافظة.

مجلس محافظة صلاح الدين يضيف مدير الدفاع المدني و يحمل الأجهزة

الأمنية كامل المسؤولية عن الحرائق التي تعرضت لها اراض زراعية

واسعة من المحافظة وفي جميع القواطع المكلفة بحمايتها.

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