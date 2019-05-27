ايران تحذر سكان 4 محافظات كبرى من اعصار

2019/05/27 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة التنبؤات والتحذيرات بهيئة الأرصاد الجوية في إيران، الاثنين، أن 4 محافظات كبرى من بينها العاصمة طهران ستشهد إعصارًا مؤقتًا خلال الساعات المقبلة، محذرًا من تصاعد نسبة الأمطار والرعد والبرق والعواصف الشديدة خلال خمسة الأيام المقبلة.وقال مسؤول كبير بالهيئة لوكالة أنباء الطلبة الإيرانيين / ايسنا/ : سوف نشهد اليوم الاثنين وخاصة في الساعات […]

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