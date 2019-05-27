اعادة اصدار اجهزة استنساخ مخالفة في كمرك ام قصر الجنوبي

2019/05/27 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطة الكمركية في مركز كمرك ام قصر الجنوبي في محافظة البصرة اليوم الأثنين عن أعادة أصدار أرسالية تتكون من حاويتين حجم ٤٠ قدما مكعبا تحتويان على اجهزة استنساخ بدون أوراق رسمية .وقالت الهيئة العامة للكمارك في بيان لها ” أن إعادة اصدار أرسالية اجهزة الأستنساخ ،جاءت كونها وردت الى المنفذ دون اوراق رسمية […]

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