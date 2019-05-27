2019/05/27 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Pm-DTqk-m1c

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جمال الاسدي : مكافحة الفساد بالعراق يعني سجن أكثر من نصف مليون موظف #حتى_المنتصف) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جمال الاسدي : مكافحة الفساد بالعراق يعني سجن أكثر من نصف مليون موظف #حتى_المنتصف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).