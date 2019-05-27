برهم صالح يؤكد ضرورة تكاتف الجميع لمواجهة الافكار التكفيرية

2019/05/27 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار رئيس الجمهورية برهم صالح، ، مرقد الشيخ عبد القادر الكيلاني.وجرى الرئيس استقبال كبير من قبل مشايخ وعلماء واساتذة المجمع الفقهي والوقف السني وكلية الإمام الأعظم وادارة الحضرة القادرية.وتحدث مع رجال الدين خلال زيارته، عن اهمية تعزيز الوحدة ونبذ التعصب الديني والطائفي، وتمتين اواصر التآخي بين جميع الديانات والقوميات، مشيراً الى ضرورة تكاتف الجميع لتوطيد

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