2019/05/27 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكتشف العلماء الأستراليون فطريات مجهرية قادرة على امتصاص الذهب المذاب وترسيبه في شكل معدن نقي على سطحها.وقد اكتشف هذا علماء في الرابطة الحكومية المحلية للبحث العلمي والتطبيقي.وفقا للعالم مايك فيرولا وزملائه، ينمو فطر Fusarium Oxysporum في غرب القارة.بفصل جزيئات بيروكسيد الهيدروجين عالية التفاعل، فإنها تتسبب في أكسدة الذهب المذاب وتتحول إلى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على فطر ينتج الذهب في أستراليا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على فطر ينتج الذهب في أستراليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).