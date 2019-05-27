بتوجيه من عبد المهدي.. إلغاء مرآب عباس بن فرناس وسط بغداد

2019/05/27 | 13:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة النقل، عن إلغاء مرآب عباس بن فرناس وسط بغداد.

وقالت الوزارة، في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة منه، اليوم الاثنين، إنه

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