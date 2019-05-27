تلك هي الشكاوى الثلاث..درجال يصل لوزان قبل انعقاد جلستي محكمة

2019/05/27 | 13:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم_ بغداد

وصل لوزان السويسرية، اليوم الاثنين، اللاعب الدولي السابق عدنان درجال للحضور مع مجموعة من المعترضين جلستي محكمة "كاس" ضد انتخابات اتحاد الكرة"، فيما كشف مصدر عن الشكاوى الثلاث في المحكمة.

وقال مصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مجموعة من المعترضين سيلتحقون بدرجال مساء اليوم الاثنين، بينهم اللاعبين يونس محمود ونشأت اكرم ولاعب المنتخب السابق ورئيس نادي الطلبة علاء كاظم، وسيعقد المعترضون اجتماعا مطولا يوم الاربعاء المقبل قبل موعد الجلسة الاولى الخميس المقبل والثانية يوم الجمعة".

واضاف ان" الشكاوى المقدمة ضد الاتحاد هي ثلاث، الاولى مقدمة من درجال لمنعه دخول الانتخابات التي اقيمت نهاية مايس، والثانية مقدمة من 11 معترضا بسبب الخروقات التي حصلت خلال عملية الانتخابات، والثالثة تقدم بها درجال ايضا بسبب العقوبات التي طالته من قبل لجنة الانضباط في اتحاد الكرة وفق وثائق مزورة قدمها الاتحاد".

يشار الى ان اتحاد الكرة كان قد اجرى انتخاباته نهاية مايس الماضي اي قبل مايقارب العام، وانتجت عن مكتب تنفيذي جديد لاتحاد الكرة ترأسه ملا عبد الخالق مسعود.

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وقال النادي في بيا

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