2019/05/27 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس طالبت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية الاثنين، الحكومة بتوفير طائرات مكافحة الحرائق والآفات التي قالت إنها تهدد الانتاج الزراعي في البلاد.وذكر بيان صدر عن رئيس اللجنة سلام الشمري تلقته “خطوة برس”، إن “انتشار الحرائق لتشمل مزارع الحنطة والشعير والتي سبقتها ومابعدها حرق للبساتين يعطي دليلا واضحا أن الامر بفعل فاعل لايريد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الزراعة النيابية تدعو لتوفير طائرات لمكافحة الحرائق والآفات وكالة خطوة برس.

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