الحشد الشعبي يكشف عن تفكيك اخطر عصابة مخدرات في العراق

2019/05/27 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اتهمت قيادة الحشد الشعبي المحور الشمالي، الاثنين، جهات متنفذة بالعمل على دعم عصابات المخدرات في قضاء الطوز التابعة لمحافظة صلاح الدين وكركوك، مؤكدة نجاحها في تفكيك احدى اخطر تلك العصابات في العراق.وقال المتحدث باسم المحور علي الحسيني في تصريح لـ/المعلومة/ إن “جهات متنفذة دعمت وسهلت تواجد عصابات المخدرات في قضاء الطوز وكركوك لتدمير […]

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