2019/05/27 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الجزائري : إكمال قوائم أسماء صرف أجور نقل المحاضرين المجانيين لمديريات تربية

27/05/2019 13:52:00 PM |

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واع /بغداد / ز .أ

أعلن محافظ بغداد فلاح حسن الجزائري, الاثنين، إكمال قوائم أسماء صرف أجور نقل المحاضرين المجانيين لمديريات تربية محافظة بغداد.

وذكر بيان لـ الجزائري تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) انه "تم اكمال قوائم أسماء صرف أجور نقل المحاضرين المجانيين لمديريات تربية محافظة بغداد".

واضاف الجزائري، انه "تم ارسال القوائم الى دائرة الموازنة التابعة لوزارة المالية لاتخاذ مايلزم بصدد صرف أجور النقل للمحاضرين المجانيين للمدارس التابعة لمديريات تربية الكرخ الاولى والثانية والثالثة, والرصافة الاولى والثانية والثالثة", مشيرا الى ان "المديريات المذكورة تتحمل صحة ودقة البيانات المرسلة".

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