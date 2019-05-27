ترامب يتراجع: نرغب في التحدث مع إيران

2019/05/27 | 14:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة -

كلمة

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، عن إمكانية

إجراء محادثات مع إيران، بعد أسابيع من التصعيد والتلويح بالخيار

العسكري في التعاطي معها.

وجاء حديث ترامب عقب محادثات في طوكيو مع رئيس الوزراء الياباني

شينزو آبي الذي يدرس، حسب وسائل إعلام، إمكانية زيارة طهران.

وقال ترامب إنه يرغب في التحدث إلى قادة إيران إذا كانت لديهم رغبة

في ذلك.



وأضاف: "لا أحد يريد رؤية فظاعات تحدث، وخصوصاً أنا".

وتابع قوله: "قبل رئاستي كانت إيران تقف وراء الكثير من حوادث عدم

الاستقرار في الشرق الأوسط"، مشيراً إلى أن "طهران تريد عقد صفقة

والولايات المتحدة لا تتطلع لتغيير النظام في إيران".

وأشار إلى إمكانية قيام رئيس الوزراء الياباني بدور في حل الأزمة

الحالية مع طهران بالنظر إلى علاقاته الجيدة مع القادة الإيرانيين،

مضيفاً: "سنرى ما الذي سيحدث، وقد حدثني (آبي) عن هذا من قبل وأعتقد

أنه إذا كانت إيران تود التحدث أنا كذلك أرغب في ذلك، ونعلم فعلاً

أن رئيس الوزراء مقرب جداً من القيادة الإيرانية".

وكان ترامب أعلن، يوم الجمعة الماضي، أنّه أمر بإرسال 1500 جندي

إضافي إلى الشرق الأوسط، في قرار يأتي في غمرة التوتر المتزايد حدة

مع إيران.

وجاء الإعلان في وقت تشهد فيه العلاقات المتوترة أصلاً (بين واشنطن

وطهران) تصعيداً منذ مطلع الشهر الحالي بعد أن علقت الأخيرة بعض

التزاماتها بموجب اتفاق حول برنامجها النووي أبرم عام 2015 بعد عام

على انسحاب واشنطن منه، في حين شددت إدارة ترامب عقوباتها على

الاقتصاد الإيراني.

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