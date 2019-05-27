2019/05/27 | 14:38

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السجن 3 سنوات بحق مدير عام ‏«الاسواق المركزية»

بغداد -

كلمة

أصدرت محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة والجريمة

الاقتصادية ‏وغسيل الاموال في رئاسة ‏استئناف بغداد الرصافة

الاتحادية، يوم الإثنين، حكما ‏بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات على

مدير عام الاسواق

‏المركزية‎.‎

وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان إن "المدان

ارتكب عمدا ما يخالف واجبات ‏وظيفته من خلال ‏قيامه بالموافقة

والايعاز على ايداع مبلغ قدره ستة عشر مليار وثلاثمائة ‏مليون

‏دينار عراقي من ارصدة الشركة كوديعة ثابته في مصرف الاتحاد

‏العراقي على الرغم من كونها ‏من الشركات الخاسرة ولا تمتلك فائض

‏نقدي"‎.‎

وأشار إلى أن "المدان أعترف خلال التحقيق القضائي بإبرام عقد مع

المصرف ‏لإيداع ‏مبلغ كوديعة ثابته لمدة ستة اشهر قابلة للتمديد

وبفائدة مقدارها 6% ‏بموجب صلاحيات مجلس ‏ادارة الشركة‎".‎

وتابع أن "الحكم على المدان من قبل المحكمة استنادا لأحكام المادة

‏‏331 من قانون العقوبات ‏العراقي".‏

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