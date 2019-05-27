السجن 3 سنوات بحق مدير عام «الاسواق المركزية»
بغداد -
كلمة
أصدرت محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة والجريمة
الاقتصادية وغسيل الاموال في رئاسة استئناف بغداد الرصافة
الاتحادية، يوم الإثنين، حكما بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات على
مدير عام الاسواق
المركزية.
وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان إن "المدان
ارتكب عمدا ما يخالف واجبات وظيفته من خلال قيامه بالموافقة
والايعاز على ايداع مبلغ قدره ستة عشر مليار وثلاثمائة مليون
دينار عراقي من ارصدة الشركة كوديعة ثابته في مصرف الاتحاد
العراقي على الرغم من كونها من الشركات الخاسرة ولا تمتلك فائض
نقدي".
وأشار إلى أن "المدان أعترف خلال التحقيق القضائي بإبرام عقد مع
المصرف لإيداع مبلغ كوديعة ثابته لمدة ستة اشهر قابلة للتمديد
وبفائدة مقدارها 6% بموجب صلاحيات مجلس ادارة الشركة".
وتابع أن "الحكم على المدان من قبل المحكمة استنادا لأحكام المادة
331 من قانون العقوبات العراقي".
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