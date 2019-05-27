ضبط شحنة من مادة الكبدة ممنوعة الاستيراد في الشلامجة

2019/05/27 | 14:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، عن ضبط شحنة من مادة الكبدة ممنوعة الاستيراد في منفذ الشلامجة.وأكدت الهيئة في بيان” انها ضبطت شحنة من مادة الكبدة ممنوعة الاستيراد في منفذ الشلامجة الحدودي، والبالغ عددها 84 كارتونا في 20 علبة تزن الواحده منها 325 غم، تم ضبطها بناء على المعلومات المتوفرة من مدير قسم البحث والتحري ومدير […]

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