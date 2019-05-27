أعادة أصدار ١٢ سيارة ممنوع أستيرادها في منفذ طريبيل الحدودي

2019/05/27 | 14:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطة الكمركية في مركز كمرك طريبيل الحدودي في محافظة الأنبار اليوم الأثنين عن أعادة أصدار (١٢) سيارة متضررة ممنوع أستيرادها .وقالت الهيئة العامة للكمارك” في بيان لها أن إعادة الأصدار ، جاءت كون السيارات المتضررة ممنوع أستيرادها وفقأ لقرار سابق صادر من لجنة الشؤون الإقتصادية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، وإن إجراءات […]

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