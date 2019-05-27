الامن النيابية تنتظر رد المحكمة الاتحادية بشأن انتخاب رئيسها

2019/05/27 | 14:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية كريم عليوي، اليوم الاثنين، ان بعض اعضاء اللجنة طعنوا بآلية انتخاب رئيس اللجنة محمد رضا ال حيدر، فيما بين انه ستجرى جولة ثانية بعد جواب المحكمة الاتحادية.وقال عليوي في تصريح لـ/SNG/، ان “انتخاب رئيس لجنة الامن والدفاع لم يحسم حتى الان لوجود طعون من بعض اعضاء اللجنة”، ...

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