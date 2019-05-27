ما دور قاعدة عين الأسد في انتشار الـ 1500 جندي أمريكي ؟

2019/05/27 | 14:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..كشف النائب عن تحالف البناء حسن الازيرجاوي، عن الموقع الذي ستنتشر فيه القوات الأمريكية التي أرسلها ترامب لتعزيز الأسطول البحري في الخليج لرفع حدة التوتر مع طهران وتهديدها باندلاع الحرب.وقال الازيرجاوي في تصريح صحافي تابعته /ميديا نيوز/ إن “الجنود الـ1500 الذين أرسلتهم الإدارة الأمريكية سيستقرون في دول الخليج دون العراق لخلق جو […]

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