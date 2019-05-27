الحشد الشعبي يشرع بعملية أمنية واسعة لتأمين محيط الحويجة

2019/05/27 | 14:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..شرعت قوات الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية، الاثنين، بعمليات تفتيش واسعة في وادي محكور وجبل الغرة بهدف تطهيرهما وتأمين محيط الحويجة من تهديد “ داعش”.وذكر بيان لإعلام الحشد تلقت /ميديا نيوز/، نسخة منه، أن “قوات مشتركة من ألوية الحشد الشعبي 22 و56، و15 في الحشد الشعبي ولواء العمليات الخاصة لعمليات شرق دجلة بالاشتراك […]

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