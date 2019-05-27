القوات الامنية تعلق على تجمع عصابات ارهابية قرب حدود بغداد

2019/05/27 | 14:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مدير اعلام القيادة والناطق باسمها، العميد اياد الكناني، في تصريح لموقع "الغدير"، انه" نطمئن المواطنين بشان امن العاصمة ونؤكد انه" لا توجد أي مجاميع ارهابية قرب حدود العاصمة"، مبينا، ان" فرق القيادة مستمرة في عمليات استطلاعية استباقية لملاحقة تلك الخلايا وكان اخرها امس ضبط عجلة مفخخة كانت تنوي دخول بغداد من الجهة الغربية للعاصمة".واضاف، الناطق، انه، بعد اعوام من التضحيات الكبيرة في سبيل تحقيق الامن لا يمكن ان نسمح بعودة الارهاب باي شكل من الاشكال ولن نقبل ان تتسيد تلك المجاميع الارهابية من جديد وتخيم على اجواء بغداد الجميلة".واشار الى ان" هنالك وبشكل يومي عمليات استطلاعية استباقية مباغتة للبحث عن الخلايا النائمة ما اسفرت عن تهديم العديد من المضافات التي كانت تستخدمها المجاميع الارهابية كملاجئ ومستشفيات في حال حدث مع القوات الامنية أي اشتباك".انتهى..م.ر

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