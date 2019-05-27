احراق مزارع القمح والشعير أجندات خارجية تسعى لتدمير الاقتصاد الوطني العراقي .

2019/05/27 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الباحثة شذى خليل جهات خارجية خبيثة تريد تدمير العراق واقتصاده، لم تكتفي بالاقتتال الطائفي ولا بالعصابات ولا بالميليشيات والإرهاب والمخدرات وأخيرا إحراق

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