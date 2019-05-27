2019/05/27 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القبض على مطلوبين خططا لعملية ارهابية في الرمادي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع كلكامش برس الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/27 | 14:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع كلكامش برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على مطلوبين خططا لعملية ارهابية في الرمادي) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على مطلوبين خططا لعملية ارهابية في الرمادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).