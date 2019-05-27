2019/05/27 | 14:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت وزارة النقل، الاثنين، عن بدء اللجان المكلفة بدراسة تسهيل وصول المسافرين إلى صالة مطار عملها للإشراف على المشروع.وقال المكتب الاعلامي للوزارة، في بيان إن “وزير النقل عبدالله العيبي اجرى زيارة ميدانية في مطار بغداد الدولي، للاشراف على عمل اللجان المكلفة بمهمة دراسة امكانية تسهيل وصول المسافرين الى صالات المطار والغاء

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النقل تبدأ بإجراءات تسهيل وصول المسافرين إلى صالة مطار بغداد وكالة خطوة برس.

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