وزير المالية يبحث مع السفير التركي تفعيل اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين

2019/05/27 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين في بغداد اليوم الاثنين، السفير التركي لدى العراق فاتح يلدز .

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