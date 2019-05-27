إلغاء ساحة

2019/05/27 | 14:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

أعلنت وزارة النقل، اليوم، عن إلغاء مرآب عباس بن فرناس وسط بغداد.

وقالت الوزارة، في بيان إن "وزير النقل اجرى زيارة ميدانية في مطار بغداد الدولي ، مشرفا موجها لعمل اللجان المكلفة بمهمة دراسة امكانية تسهيل وصول المسافرين الى صالات المطار والغاء مرآب ساحة عباس ابن فرناس".

وأضافت، ان "...

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