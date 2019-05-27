ثلاث مباريات في ممتاز الكرة اليوم

2019/05/27 | 14:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد..تتواصل مباريات الجولة العاشرة من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، اليوم الاثنين، بإقامة ثلاث مباريات في بغداد والبصرة وميسان.وسيواجه فريق الصناعات الكهربائية ضيفه الكرخ على ملعب التاجي، فيما سيواجه البحري ضيفه نفط الجنوب على ملعب الفيحاء.وفي المباراة الثالثة، سيواجه نفط ميسان فريق النجف على ملعب ميسان، حيث ستقام […]

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