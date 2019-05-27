العمل تحدد موعد صرف رواتب العمال المضمونين

2019/05/27 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، (الثاني من حزيران المقبل، موعداً لصرف رواتب العمال المضمونين وخلفهم المستحقين لفئتي (الصرف اليدوي، وحاملي البطاقة الذكية) في بغداد والمحافظات.





وقال مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال علي جعفر الحلو في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الدائرة ستطلق رواتب شهري أيار وحزيران مع المنحة الشهرية للعمال المضمونين في الثاني من حزيران بعد استكمال جميع الاجراءات اللازمة لتوزيع الرواتب، مع صرف مكافأة لهم قدرها خمسون ألف دينار بمناسبة ذكرى عيد العمال العالمي”.

وأضاف، ان “المتقاعد المضمون الذي لديه خدمة (30) سنة فأكثر يستلم مبلغا قدره (600) الف دينار لشهرين فقط، فيما يستلم المتقاعد الذي لديه خدمة اقل من (30) سنة مبلغا قدره (540) الف دينار”.

وتابع، ان “عائلة المتوفى التي لديها اكثر من ثلاثة مستحقين تستلم راتبا قدره (500) الف دينار، فيما تستلم العائلة التي لديها مستحقان راتبا مقداره (480) الف دينار، اما عائلة المتقاعد المتوفى التي لديها مستحق واحد فتستلم راتبا مقداره (460) الف دينار”.

ودعا البيان، جميع العمال المتقاعدين المضمونين الى “مراجعة المصارف حسب مناطق سكناهم لغرض استلام رواتبهم مستصحبين معهم المستمسكات الثبوتية المتمثلة بالهوية التقاعدية او البطاقة الذكية”.

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