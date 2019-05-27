الحشد والشرطة ينفذان عملية تفتيش في وادي محكور وجبل الغرة

2019/05/27 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

نفذت قوات الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، عملية تفتيش في وادي محكور وجبل الغرة بهدف تطهيرهما وتأمين محيط الحويجة من تهديد داعش.

وقال اعلام الحشد في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قوات مشتركة من ألوية الحشد الشعبي 22 و56، و15 ولواء العمليات الخاصة لعمليات شرق دجلة بالاشتراك مع الشرطة الاتحادية وباسناد طيران الجيش نفذوا عملية تفتيش في وادي محكور وجبل الغرة”.





وأوضح، ان “الهدف من العملية تطهير المنطقة وتأمين محيط الحويجة من تهديد داعش الإجرامي”.





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