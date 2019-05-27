صالح يؤكد ضرورة توطيد التلاحم وتقوية النسيج الاجتماعي

2019/05/27 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

زار رئيس الجمهورية برهم صالح، مساء أمس الاحد، مرقد الشيخ عبد القادر الكيلاني في بغداد، مؤكدا ضرورة تكاتف الجميع لتوطيد التلاحم وتقوية النسيج الاجتماعي.

وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “استقبل الرئيس صالح، مشايخ وعلماء واساتذة المجمع الفقهي والوقف السني وكلية الإمام الأعظم وادارة الحضرة القادرية”.





وأضاف، انه “تحدث رئيس الجمهورية مع رجال الدين خلال زيارته، عن اهمية تعزيز الوحدة ونبذ التعصب الديني والطائفي، وتمتين اواصر التآخي بين جميع الديانات والقوميات، مشيراً الى ضرورة تكاتف الجميع لتوطيد التلاحم وتقوية النسيج الاجتماعي والتنسيق المشترك للعمل على مواجهة الافكار التكفيرية”.





واثنى رجال الدين، على “دور رئيس الجمهورية في الحفاظ على وحدة العراقيين”، مؤكدين “الحرص على التمسك بمبادئهم ومواقفهم الدينية والوطنية”.





وفي ختام الزيارة، تسلم الرئيس هدية الحضرة القادرية تقديراً وتثميناً لجهوده في مواجهة الارهاب والتطرف وارساء مبادىء التسامح والتوادد بين العراقيين، بحسب البيان.





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