الفشل الذريع يدفع اسرائيل نحو سياسة استهداف قيادات المقاومة

2019/05/27 | 14:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / بسام ابو شريف… أجرت اسرائيل ، ومازالت تجري تدريبات في الجبهة الداخلية في ظروف تحاكي هجمات صاروخية واسعة يشنها محور المقاومة على الداخل الاسرائيلي وليس على القشرة ، وأثارت النتائج الأولى هلعا في صفوف القادة العسكريين الذين ركزوا طوال الفترة الماضية على توجيه ضربات حاسمة خارج الحدود تشل قدرات المقاومة ، وفي المقدمة […]

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