2019/05/27 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني : أبلغنا واشنطن أن دولا كثيرة ستخرج خاسرة من الحرب

وصف رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني فلاحت بيشه الحرب على بلاده

بالنفسية لافتا الى ان الأمريكيين غير مستعدين لحرب عسكرية.

واضاف فلاحت بيشه في تصريح ان تفجيرات الفجيرة وتعزيز القوات

الأمريكية في الخليج جزء من الحرب النفسية ، واكد ضرورة عدم وقوع

ايران في مصيدة الحرب لافتا الى ان طهران أبلغت الإدارة الأمريكية

خروج دول عدة بخسارة من هذه الحرب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني : أبلغنا واشنطن أن دولا كثيرة ستخرج خاسرة من الحرب) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني : أبلغنا واشنطن أن دولا كثيرة ستخرج خاسرة من الحرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).