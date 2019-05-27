ريال مدريد يقدم عرض مغري للتوقيع مع كوليبالي

2019/05/27 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ريال مدريد يقدم عرض بقيمة 79 مليون للتوقيع مع كوليبالي

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