لاعلام والاتصالات تتعهد بتقديم الدعم للفريق العراقي الفائز بمسابقة هواوي العالمية لتكنلوجيا المعلومات والاتصالات

2019/05/27 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبارك هيئة الاعلام والاتصالات بفوز الفريق العراقي المشارك بمسابقة هواوي العالمية لتكنلوجيا المعلومات والاتصالات المنعقدة في الصين.وحل الفريق العراقي بالمركز الثالث في المسابقة السنوية العالمية التي تنظمها شركة هواوي لتكنلوجيا المعلومات والاتصالات في الصين، بمشاركة 100 الف طالب من مجموع ٦٠ دولة، فيما فاز المشرف على الفريق العراقي عمر حسين بجائزة المشرف المتميز، داعية […]

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