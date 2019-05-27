2019/05/27 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العهد نيوز – بغداد

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية كريم عليوي، ان انتخاب رئيس لجنة الامن والدفاع لم يحسم حتى الان لوجود طعون من بعض

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامن النيابية: انتخاب رئيس اللجنة لم يحسم حتى الان وهذا السبب) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامن النيابية: انتخاب رئيس اللجنة لم يحسم حتى الان وهذا السبب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).